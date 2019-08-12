Тренер ПСЖ Тухель подтвердил факт наличия переговоров о продаже Неймара

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что французский клуб ведёт переговоры о продаже бразильского форварда Неймара.

«Переговоры между ПСЖ, Неймаром и другим клубом ведутся, однако я не могу сказать больше. Мне нравится этот футболист. Я хочу, чтобы Неймар остался в команде, играл вместе с Мбаппе и остальными. Возможно, я не смогу уснуть, если он покинет клуб. Но мы должны быть реалистами и находить решения, как играть без него», — приводит слова Тухеля Marca.

По информации ряда источников, главными претендентами на приобретение Неймара являются испанские «Реал» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что ПСЖ добыл крупную победу над «Нимом» в первом туре Лиги 1.