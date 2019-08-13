Ловчев считает, что «Спартак» показал с «Ахматом» самую уверенную игру за год

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Бывший футболист московского «Спартака» прокомментировал игру команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Ловчев считает, что «Спартак» показал с «Ахматом» самую уверенную игру за год
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«В Грозном наконец увидел другой «Спартак» по содержанию. Прошлая версия команды, поведя в счёте, вместо попыток забить второй мяч опускалась в штрафную и панически отбивалась всеми силами. В этом матче «Спартак» предстал уверенным в себе и при счёте 2:0 старался продолжать делать результат», — приводит слова эксперта «Советский спорт».

По его словам, теперь красно-белые стали значительно быстрее атаковать, команде важно не растерять боевой настрой. Он также похвалил новичков команды Андре Шюррле, Гуса Тиля и Джордана Ларссона и отметил игру Зелимхана Бакаева.

«В этом матче «Спартак» был солиден, свеж и мотивирован. Не помню за последний год столь уверенной игры. Нападение играло настолько хорошо, что даже защита стала выглядеть надёжно. Чем больше команда атакует, тем меньше давления оказываются на оборону», — добавил Ловчев.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1. В следующем туре подопечным Олега Кононова предстоит сыграть с ЦСКА.

Ранее экс-арбитр Сергей Хусаинов заявил, что мяч «Ахмата» в ворота «Спартака» был забит с нарушением.

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