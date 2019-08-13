Украинский футболист «Динамо»: Зеленский настроен мириться с Путиным

Короткая ссылка
Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.
Украинский футболист «Динамо»: Зеленский настроен мириться с Путиным
  • © fcdynamo.ru

«Зеленский открыто призывает к диалогу с Путиным, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться», — приводит слова игрока Sport24.

Он выразил уверенность, что новый президент сможет уладить ситуацию в Донбассе и люди снова заживут мирно. Ордец также подчеркнул, что ему бы не хотелось вражды с Россией, так как украинский и российские народы всегда были дружны.

«Выборы? Не ходил на выборы президента. Не специально, так получилось, были планы. Но болел за Зеленского и процентов на 90 чувствовал, что он станет президентом. Он и победил Порошенко с большим отрывом», — сказал Ордец.

Ордец перешёл в «Динамо» из донецкого «Шахтёра» этим летом. На его счету 12 матчей за сборную Украины. В прошлом сезоне он провёл два матча в Украинской премьер-лиге, пропустив большую часть сезона из-за травмы.

Ранее украинский футболист «Динамо» объяснил свой переход в чемпионат России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить