Украинский футболист «Динамо»: Зеленский настроен мириться с Путиным

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Зеленский открыто призывает к диалогу с Путиным, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться», — приводит слова игрока Sport24.

Он выразил уверенность, что новый президент сможет уладить ситуацию в Донбассе и люди снова заживут мирно. Ордец также подчеркнул, что ему бы не хотелось вражды с Россией, так как украинский и российские народы всегда были дружны.

«Выборы? Не ходил на выборы президента. Не специально, так получилось, были планы. Но болел за Зеленского и процентов на 90 чувствовал, что он станет президентом. Он и победил Порошенко с большим отрывом», — сказал Ордец.

Ордец перешёл в «Динамо» из донецкого «Шахтёра» этим летом. На его счету 12 матчей за сборную Украины. В прошлом сезоне он провёл два матча в Украинской премьер-лиге, пропустив большую часть сезона из-за травмы.

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