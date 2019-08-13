Украинский футболист «Динамо» объяснил свой переход в чемпионат России

Украинский новичок московского «Динамо» — защитник Иван Ордец — объяснил своё решение перейти из донецкого «Шахтёра» в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Услышал новые задачи «Динамо», мне рассказали, что тут будут перемены. Понял, что идти сюда можно смело. Показывать себя, доказывать. Мне показали Москву, базу, стадион», — цитирует игрока Sport24.

По его словам, одна из причин его переезда — это атмосфера вокруг футбола. Он отметил, что полный стадион на Украине собирают только матчи между «Шахтёром» и киевским «Динамо», а на остальные игры приходит по три-четыре тысячи человек.

«Ваша лига сильнее украинской. «Шахтёру» невероятно тяжело играть после своего чемпионата в ЛЧ, где уровень на порядок выше. Мало возможностей подвести себя на максимуме к топ-матчам», — сказал Ордец.

На счету Ордеца 12 матчей за сборную Украины. В прошлом сезоне он провёл два матча в Украинской премьер-лиге, пропустив большую часть сезона из-за травмы.

Ранее украинский футболист Алексей Дитятьев заявил, что для него неприемлемо переехать в российский чемпионат.