Украинский футболист о карьере в России: как можно ехать в страну, которая ведёт войну

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Украинский защитник польской «Краковии» Алексей Дитятьев рассказал, что думает о соотечественниках, которые продолжают карьеру в России.
Украинский футболист о карьере в России: как можно ехать в страну, которая ведёт войну
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«Я не могу сказать, что настроен резко против того, чтобы выступать в России, но сам туда не поеду. У меня есть много друзей, которые играли в России или считают нормальным туда поехать. У меня другая позиция, но я никогда с ними по этому поводу не ругался. Не понимаю, как можно ехать в страну, которая ведёт военные действия на территории нашего государства», — сказал Дитятьев в эфире YouTube-канала SPORT TRAVELER UA

Футболист отметил, что для него подобное неприемлемо.

«Я бы не поехал, но не вправе винить того, кто это делает. Кто-то может сказать, что футбол вне политики, но я не думаю, что такое вообще вероятно. Футбол никогда не был вне политики», — добавил Дитятьев.

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