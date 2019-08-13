В «Ливерпуле» рассказали, кто будет вторым вратарём команды после травмы Алисона

Короткая ссылка
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кто станет вторым голкипером команды после травм Алисона и Кевина Келлехера.
В «Ливерпуле» рассказали, кто будет вторым вратарём команды после травмы Алисона
  • © Global Look Press

«Мы должны найти решение в краткосрочной перспективе. Если ничего не произойдёт, этот вопрос закроем с помощью Эндрю Лонергана», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

По его словам, Лонерган помогал мерсисайдцам на предсезонных сборах и, скорее всего, будет включён в запас команды на матч Суперкубка УЕФА с «Челси», который состоится 14 августа в Стамбуле.

Основной вратарь команды Алисон получил травму в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Норвичен». Третий же номер коллектива — Келлехер — получил повреждение в прошлом месяце.

На период восстановления Алисона место в воротах занял испанец Адриан.

Ранее сообщалось, что Алисон вернётся в строй после травмы через 4—6 недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить