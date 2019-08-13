В «Ливерпуле» рассказали, кто будет вторым вратарём команды после травмы Алисона

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кто станет вторым голкипером команды после травм Алисона и Кевина Келлехера.

«Мы должны найти решение в краткосрочной перспективе. Если ничего не произойдёт, этот вопрос закроем с помощью Эндрю Лонергана», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

По его словам, Лонерган помогал мерсисайдцам на предсезонных сборах и, скорее всего, будет включён в запас команды на матч Суперкубка УЕФА с «Челси», который состоится 14 августа в Стамбуле.

Основной вратарь команды Алисон получил травму в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Норвичен». Третий же номер коллектива — Келлехер — получил повреждение в прошлом месяце.

На период восстановления Алисона место в воротах занял испанец Адриан.

Ранее сообщалось, что Алисон вернётся в строй после травмы через 4—6 недель.