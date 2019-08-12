Источник: скауты «Галатасарая» наблюдали за Шомуродовым и Соболевым

Скауты турецкого «Галатасарая» посетили матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Крыльями Советов» (1:0).

«Скауты «Галатасарая» просматривают Соболева и Шомуродова. Но приобрести узбекского форварда турки сейчас не могут, слишком высока цена. Да и сам «Ростов» не продаёт нападающего», — написал в Twitter комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Эльдор Шомуродов и Александр Соболев делят первую строчку в списке бомбардиров РПЛ с Артёмом Дзюбой. Каждый из футболистов забил по четыре гола в стартовых пяти турах.

Ранее сообщалось, что гол Шомуродова помог «Ростову» одержать победу над «Крыльями Cоветов»