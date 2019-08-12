Луческу назвал интерес «Динамо» слухами

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не получал предложений о работе от московского или киевского «Динамо».

«Я несколько дней был в Киеве, встречался с руководством «Шахтёра», бывшими игроками клуба. Но о работе в «Динамо» речь не шла. Как можно возглавить киевское «Динамо» после стольких лет в «Шахтёре»? Относительно московского «Динамо» это тоже лишь слухи. Тут нечего комментировать», — цитирует Луческу Sport24.

В настоящее время 74-летний румынский специалист находится без команды. Последним местом работы Луческу была сборная Турции.

Ранее Луческу заявил, что Хаджи станет ценным активом «Спартака» в случае перехода.