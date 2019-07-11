Луческу считает, что Хаджи станет ценным активом «Спартака» в случае перехода

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию, согласно которой московский футбольный клуб «Спартак» хочет купить полузащитника румынского «Вииторула» Яниса Хаджи, который является сыном легендарного экс-игрока Георге Хаджи.

«Я читал в СМИ об интересе к нему со стороны «Барселоны». Но если он решит поехать в Россию, это может здорово помочь ему в дальнейшем», — цитирует специалиста Sport24.

По его мнению, Российская премьер-лига отлично закаляет характер и если бы он мог посоветовать, то порекомендовал бы хавбеку перейти в российский коллектив.

«Для «Спартака» Хаджи может стать не только отличным усилением прямо сейчас, ведь команде необходим футболист с отличным последним пасом, но и крайне ценным активом в будущем. Через пару-тройку лет клуб легко продаст его гораздо дороже, чем купил», — добавил Луческу.

В минувшем сезоне Хаджи-младший сыграл в 39 матчах за клуб, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов назвал сына Георге Хаджи игроком на перспективу.