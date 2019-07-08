Тихонов назвал сына Хаджи футболистом на перспективу

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о потенциальном новичке красно-белых румыне Янисе Хаджи.
Тихонов назвал сына Хаджи футболистом на перспективу
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Я видел Хаджи в деле в феврале, в одном из товарищеских матчей. Правда, всего в одной игре, но, честно говоря, не очень вдохновился. Не исключаю, что мне не хватает информации об этом игроке, но, по моему мнению, это футболист не для основы «Спартака», а на перспективу. Что касается цены, то тут сами покупатели диктуют её образование. Если клубы готовы столько отдавать за него, то почему бы и нет? Хотя Промес стоил 20 миллионов, а этого товарища готовы брать за 12. Но разница в их уровне — это небо и земля. Возможно, это некая инвестиция в будущее», — сказал Тихонов корреспонденту RT.

По информации ряда СМИ, «Спартак» предложил румынскому «Вииторулу» €12 млн за футболиста Яниса Хаджи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил €12 млн за сына легендарного футболиста Хаджи.

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