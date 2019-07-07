СМИ: «Спартак» предложил €12 млн за сына легендарного футболиста Хаджи

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Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника румынского «Вииторула» Яниса Хаджи, который является сыном легендарного экс-игрока Георге Хаджи.
СМИ: «Спартак» предложил €12 млн за сына легендарного футболиста Хаджи
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Gazeta Sporturilor, переговоры между клубами насчёт трансфера находятся на продвинутой стадии. 

Отмечается, что красно-белые предложили за хавбека €12 млн. Ответ от представителей «Вииторула» будет получен до 10 июля. При этом в случае согласия трансфер станет самым дорогим в истории чемпионата Румынии.

В минувшем сезоне Хаджи-младший сыграл в 39 матчах за клуб, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее «Спартак» объявил об уходе футболиста Сальваторе Боккетти.

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