СМИ: «Спартак» предложил €12 млн за сына легендарного футболиста Хаджи

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника румынского «Вииторула» Яниса Хаджи, который является сыном легендарного экс-игрока Георге Хаджи.

Как сообщает Gazeta Sporturilor, переговоры между клубами насчёт трансфера находятся на продвинутой стадии.

Отмечается, что красно-белые предложили за хавбека €12 млн. Ответ от представителей «Вииторула» будет получен до 10 июля. При этом в случае согласия трансфер станет самым дорогим в истории чемпионата Румынии.

В минувшем сезоне Хаджи-младший сыграл в 39 матчах за клуб, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее «Спартак» объявил об уходе футболиста Сальваторе Боккетти.