«Флорида» выведет из обращения номер хоккеиста Луонго

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Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» проведёт торжественную церемонию по выведению из обращения номера экс-вратаря команды Роберто Луонго.
«Флорида» выведет из обращения номер хоккеиста Луонго
  • © Richard A. Whittaker/Icon Sports
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт «Флориды», клуб выведет из обращения свитер с первым номером, под которым играл завершивший карьеру вратарь команды Роберто Луонго. Церемония состоится 7 марта 2020 года. Луонго станет первым игроком в истории «Флориды», который удостоится подобной чести.

Канадский вратарь провёл в НХЛ 1044 матча. В составе сборной Канады Луонго дважды выигрывал Олимпийские игры и столько же раз — чемпионат мира. В новом сезоне ворота команды будет защищать россиянин Сергей Бобровский.

Ранее сообщалось, что челябинский «Трактор» поднимет под своды арены самый большой хоккейный свитер в стране.

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