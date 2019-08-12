«Флорида» выведет из обращения номер хоккеиста Луонго

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» проведёт торжественную церемонию по выведению из обращения номера экс-вратаря команды Роберто Луонго.

Как сообщает официальный сайт «Флориды», клуб выведет из обращения свитер с первым номером, под которым играл завершивший карьеру вратарь команды Роберто Луонго. Церемония состоится 7 марта 2020 года. Луонго станет первым игроком в истории «Флориды», который удостоится подобной чести.

Канадский вратарь провёл в НХЛ 1044 матча. В составе сборной Канады Луонго дважды выигрывал Олимпийские игры и столько же раз — чемпионат мира. В новом сезоне ворота команды будет защищать россиянин Сергей Бобровский.

Ранее сообщалось, что челябинский «Трактор» поднимет под своды арены самый большой хоккейный свитер в стране.