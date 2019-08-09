Челябинский «Трактор» поднимет под своды арены самый большой хоккейный свитер в стране

Короткая ссылка
В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» намерены создать и поднять под своды домашней арены самый большой хоккейный свитер в России.
Челябинский «Трактор» поднимет под своды арены самый большой хоккейный свитер в стране
  • © hctraktor.org

Как сообщает пресс-служба клуба, на самый большой хоккейный свитер России будут нанесены фамилии всех владельцев полных абонементов на матчи команды. Размеры предмета экипировки пока не сообщаются. Свитер будет поднят 25 сентября, перед началом поединка регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», и провисит под сводами домашней арены «Трактора» весь сезон.

В прошлом сезоне челябинский клуб занял восьмое место в турнирной таблице КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф от «Автомобилиста» (0:4).

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» на предсезонном турнире в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить