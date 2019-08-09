Челябинский «Трактор» поднимет под своды арены самый большой хоккейный свитер в стране

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» намерены создать и поднять под своды домашней арены самый большой хоккейный свитер в России.

Как сообщает пресс-служба клуба, на самый большой хоккейный свитер России будут нанесены фамилии всех владельцев полных абонементов на матчи команды. Размеры предмета экипировки пока не сообщаются. Свитер будет поднят 25 сентября, перед началом поединка регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», и провисит под сводами домашней арены «Трактора» весь сезон.

В прошлом сезоне челябинский клуб занял восьмое место в турнирной таблице КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф от «Автомобилиста» (0:4).

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» на предсезонном турнире в Казахстане.