Тарпищев: Медведев идёт по графику Надаля и Федерера

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев по количеству финалов в различных турнирах в сезоне идёт по графику таких игроков, как испанец Рафаэль Надаль и швецарец Роджер Федерер.

«Медведев радует своей игрой, он набрал ход, но при этом он не до конца сформировался как игрок. Это был его пятый финал в сезоне — тут Медведев идёт по графику Федерера или Надаля», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Функционер также подчеркнул, что для победы над Надалем в финале турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале Медведеву необходимо действовать ближе к корту, в то время как он играл больше на задней линии.

За последние две недели Медведев дошёл до финала турнира в Вашингтоне, проиграв там Нику Кирьосу, а также вышел в финал в Монреале, где уступил Надалю.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович отметил прогресс российского теннисиста Медведева.