Джокович отметил прогресс российского теннисиста Медведева

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович похвалил российского теннисиста Даниила Медведева, который, по его мнению, значительно улучшил свою игру.
Джокович отметил прогресс российского теннисиста Медведева
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«В последние несколько лет в арсенале у Медведева были несколько сильных орудий — подача и удар слева, но сейчас он ещё больше прибавил в подаче и также очень хорошо двигается по корту», — цитирует сербского спортсмена официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По его словам, россиянин сильно прибавил в своей психологической устойчивости и способности справляться с давлением. Он отметил, что эти аспекты у Медведева постоянно улучшаются.

«Медведев явно включился в работу, и его результаты отражают качество и позитивные изменения в игре», — добавил Джокович.

За последние две недели Медведев дошёл до финала турнира в Вашингтоне, проиграв там Нику Кирьосу, а также вышел в финал в Монреале, где уступил Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев признался, что доволен своей игрой в последние две недели.

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