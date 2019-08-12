Джокович отметил прогресс российского теннисиста Медведева
- © David Kirouac/Icon Sportswire
- globallookpress.com
«В последние несколько лет в арсенале у Медведева были несколько сильных орудий — подача и удар слева, но сейчас он ещё больше прибавил в подаче и также очень хорошо двигается по корту», — цитирует сербского спортсмена официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
По его словам, россиянин сильно прибавил в своей психологической устойчивости и способности справляться с давлением. Он отметил, что эти аспекты у Медведева постоянно улучшаются.
«Медведев явно включился в работу, и его результаты отражают качество и позитивные изменения в игре», — добавил Джокович.
За последние две недели Медведев дошёл до финала турнира в Вашингтоне, проиграв там Нику Кирьосу, а также вышел в финал в Монреале, где уступил Рафаэлю Надалю.
Ранее Медведев признался, что доволен своей игрой в последние две недели.