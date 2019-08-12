Джокович отметил прогресс российского теннисиста Медведева

Первая ракетка мира серб Новак Джокович похвалил российского теннисиста Даниила Медведева, который, по его мнению, значительно улучшил свою игру.

«В последние несколько лет в арсенале у Медведева были несколько сильных орудий — подача и удар слева, но сейчас он ещё больше прибавил в подаче и также очень хорошо двигается по корту», — цитирует сербского спортсмена официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По его словам, россиянин сильно прибавил в своей психологической устойчивости и способности справляться с давлением. Он отметил, что эти аспекты у Медведева постоянно улучшаются.

«Медведев явно включился в работу, и его результаты отражают качество и позитивные изменения в игре», — добавил Джокович.

За последние две недели Медведев дошёл до финала турнира в Вашингтоне, проиграв там Нику Кирьосу, а также вышел в финал в Монреале, где уступил Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев признался, что доволен своей игрой в последние две недели.