Теннисист Медведев признался, что доволен своей игрой в последние две недели

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что доволен игрой, которую он демонстрирует последние две недели.
Теннисист Медведев признался, что доволен своей игрой в последние две недели
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Очень доволен своей игрой в последние две недели. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе в Цинциннати и, конечно, на US Open. В данный момент все мысли о Masters в Цинциннати», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Он также отметил, что рад своей победе над Кареном Хачановым, которая позволила ему вернуть звание первой ракетки России. 

«На самом деле, у нас, я считаю, крутое соперничество, мы тянем друг друга наверх. Понятно, что если бы одного из нас не было, мы бы в любом случае старались играть лучше и показывать те же самые результаты, но у нас ещё очень многое впереди», — добавил Медведев.

За последние две недели Медведев дошёл до финала турнира в Вашингтоне, проиграв там Нику Кирьосу, а также вышел в финал в Монреале, где уступил Рафаэлю Надалю.

Ранее сообщалось, что Надаль пропустит турнир ATP в Цинциннати.

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