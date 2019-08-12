СМИ: ЦСКА отказался от возвращения израильского футболиста Натхо

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Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от варианта возвращения израильского полузащитника Бибраса Натхо.
СМИ: ЦСКА отказался от возвращения израильского футболиста Натхо
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

Как сообщает Sport24, игрок хотел вернуться в стан армейцев, но в клубе от этой идеи отказались. Помимо этого Натхо вёл переговоры с казанским «Рубином», за который так же уже выступал, но его не устроило предложение клуба.

Теперь с большой долей вероятности Натхо продолжит карьеру в Турции.

Последним его клубом был греческий «Олимпиакос». В прошлом сезоне он провёл 34 матча за коллектив из Пирея, забил один мяч и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен опередить «Зенит» в борьбе за защитника «Уфы» Данила Кругового.

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