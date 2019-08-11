ЦСКА намерен опередить «Зенит» в борьбе за защитника «Уфы»

Короткая ссылка
ЦСКА сделал «Уфе» предложение по трансферу защитника Данила Кругового.
ЦСКА намерен опередить «Зенит» в борьбе за защитника «Уфы»
  • © Juan Medina
  • Reuters

Армейский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста €2 млн, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что с игроком уже провёл личную беседу главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который ранее работал в «Уфе». 

Также интерес к Круговому якобы проявляет «Зенит». Питерцы готовы приобрести защитника и оставить его в аренде в прежней команде до конца сезона. 

Ранее стало известно, что футболист «Эвертона» Янник Боласье отказался переходить в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить