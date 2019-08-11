ЦСКА намерен опередить «Зенит» в борьбе за защитника «Уфы»
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Армейский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста €2 млн, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что с игроком уже провёл личную беседу главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который ранее работал в «Уфе».
Также интерес к Круговому якобы проявляет «Зенит». Питерцы готовы приобрести защитника и оставить его в аренде в прежней команде до конца сезона.
Ранее стало известно, что футболист «Эвертона» Янник Боласье отказался переходить в ЦСКА.