Зидан рассчитывает на Бэйла и Хамеса в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о будущем футболистов команды — Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса.

«Хамес и Бэйл — игроки нашей команды. Они оба числятся в составе «Реала», но всякое ещё может произойти этим летом. Тем не менее я, как тренер этого клуба, должен рассчитывать на них в новом сезоне. И я рассчитываю на них на 100%», — цитирует Зидана Goal.com.

До этого многие СМИ сообщали, что Бэйл и Хамес покинут клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Неймару контракт с зарплатой в €40 млн в год.