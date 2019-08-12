Зидан рассчитывает на Бэйла и Хамеса в «Реале»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о будущем футболистов команды — Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса.
Зидан рассчитывает на Бэйла и Хамеса в «Реале»
  • © Oryk HAIST/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Хамес и Бэйл — игроки нашей команды. Они оба числятся в составе «Реала», но всякое ещё может произойти этим летом. Тем не менее я, как тренер этого клуба, должен рассчитывать на них в новом сезоне. И я рассчитываю на них на 100%», — цитирует Зидана Goal.com.

До этого многие СМИ сообщали, что Бэйл и Хамес покинут клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Неймару контракт с зарплатой в €40 млн в год.

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