Зидан рассчитывает на Бэйла и Хамеса в «Реале»
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«Хамес и Бэйл — игроки нашей команды. Они оба числятся в составе «Реала», но всякое ещё может произойти этим летом. Тем не менее я, как тренер этого клуба, должен рассчитывать на них в новом сезоне. И я рассчитываю на них на 100%», — цитирует Зидана Goal.com.
До этого многие СМИ сообщали, что Бэйл и Хамес покинут клуб этим летом.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Неймару контракт с зарплатой в €40 млн в год.