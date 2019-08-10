СМИ: «Реал» предложил Неймару контракт с зарплатой в €40 млн в год

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Испанский футбольный клуб «Реал» сделал контрактное предложение бразильскому форварду французского «Пари Сен-Жермен» Неймару.
СМИ: «Реал» предложил Неймару контракт с зарплатой в €40 млн в год
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает испанское издание Sport.

Отмечается, что Неймару было предложено пятилетнее соглашение, по условиям которого нападающий сможет заработать в общей сложности €200 млн.

В случае подписания данный договор сделает Неймара вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира — больший гонорар на данный момент получает лишь аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что фанат французского клуба «Ренн» подал в суд на Неймара.

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