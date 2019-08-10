СМИ: «Реал» предложил Неймару контракт с зарплатой в €40 млн в год
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Об этом сообщает испанское издание Sport.
Отмечается, что Неймару было предложено пятилетнее соглашение, по условиям которого нападающий сможет заработать в общей сложности €200 млн.
В случае подписания данный договор сделает Неймара вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира — больший гонорар на данный момент получает лишь аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Ранее сообщалось, что фанат французского клуба «Ренн» подал в суд на Неймара.