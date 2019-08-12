Футболист «Ростова» Шомуродов рассказал о знакомстве с Моуринью

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, как он познакомился со своим агентом Германом Ткаченко и известным португальским тренером Жозе Моуринью.

«Знакомство с Ткаченко? Ему предложил посмотреть меня Самвел Бабаян, который тогда был тренером сборной. Герман приехал на игру, после встретились, поговорили — и всё», — цитирует форварда «Матч ТВ».

Что касается, знакомства с Моуринью, то его с ним познакомил как раз Ткаченко, но, по словам игрока, он даже не знал, что ему предстоит встретиться с португальским специалистом.

«Герман сказал, что будет сюрприз. Мы сидели за столом, а тут заходит Моуринью. Поначалу не верил, потом поздоровался, чуть поговорили. Он же комментировал чемпионат Азии. Ткаченко ему объяснил, что я там играл, забивал. Моуринью это знал», — рассказал Шомуродов.

Моуринью известен по работе с такими командами, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику Моуринью после матча с МЮ.