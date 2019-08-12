Главный тренер «Челси» ответил на критику Моуринью после матча с МЮ

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слова бывшего наставника команды Жозе Моуринью, который раскритиковал состав на матч первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «Челси» ответил на критику Моуринью после матча с МЮ
  • © James Wilson, via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Ему не понравилась игра Маунта? Он так и сказал? Серьёзно? Вау. Что ж, я не могу выпускать на поле травмированных футболистов просто потому, что они опытные. Те игроки, что вышли на поле, позволили нам быть лучшей командой на протяжении 45-60 минут матча», — цитирует специалиста Goal.com.

Он подчеркнул, что его не должны волновать слова других людей, так как их работа — высказывать своё мнение, а он всё равно верит в тех игроков, которых выпускает на поле. 

«Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счёте 2:1 или 3:1 — как, возможно, и должно было быть, если бы мы лучше реализовывали свои моменты и если бы удача была на нашей стороне — матч сложился бы совершенно иным образом», — сказал Лэмпард.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Ранее футболист МЮ Поль Погба прокомментировал слухи об уходе из клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить