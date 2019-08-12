Футболист МЮ Погба прокомментировал слухи об уходе из клуба

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на информацию о том, что может покинуть команду.

«Теперь мы знаем, что это были просто слова. Время покажет. Я в Манчестере. Весело провожу время с одноклубниками, всегда хочу побеждать в матчах. Я всегда буду отдавать всего себя на поле», — приводит слова Погба RMC Sport.

Он подчеркнул, что всегда комфортно себя чувствует, когда регулярно играет в футбол и будет полностью выкладываться, выходя на поле.

В матче первого туре Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси» Погба отметился двумя результативными передачами и помог своей команде победить со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Челси» в первом туре АПЛ.