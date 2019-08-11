Директор теннисного турнира в Монреале рассказал о любви зрителей к Медведеву

Директор теннисного турнира серии «Мастерс» в Торонто Эжен Лапьер рассказал об отношении болельщиков к российскому спортсмену Даниилу Медведеву, который вышел в финал соревнований.

«Рафаэль Надаль будет играть в финале против очень молодого игрока, который хочет взойти на вершину тенниса. Это будет большая битва между ними. Зрители в Монреале любят Медведева, потому что он разговаривает по-французски. У Надаля был день отдыха, так что он будет отдохнувшим к финалу», — цитирует Лапьера ASAP Tennis.

Ранее бывший теннисист Михаил Южный рассказал, что Медведев и Карен Хачанов показывают игру сверхвысокого уровня.