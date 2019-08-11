Экс-теннисист Южный: Медведев и Хачанов показывают игру супервысокого уровня

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Бывший российский теннисист Михаил Южный отметил уровень игры соотечественником Даниила Медведева и Карена Хачанова.
Экс-теннисист Южный: Медведев и Хачанов показывают игру супервысокого уровня
  • Reuters

«Медведев и Хачанов — молодцы, они показывают сейчас теннис супервысокого уровня. Уверен, мы увидим ещё не один полуфинал и финал между ними на крупных турнирах и, дай бог, Больших шлемах», — цитирует обладателя Кубка Дэвиса ТАСС.

Он также отметил, что Андрей Рублёв ни в чём не уступает Хачанову и Медведеву но его преследуют травмы, хотя потенциально он также является игроком высокого класса. Южный также не стал делать прогноз на финальный матч турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале между Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Даниил лучше меня знает, что надо делать, чтобы обыграть Надаля», — сказал Южный.

В полуфинале Медведев обыграл Хачанова со счётом 6:1, 7:6 (8:6).

Ранее Медведев признался, что не любит играть с Хачановым.

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