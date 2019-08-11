Теннисист Медведев о матче с Хачановым: нам не нравится играть друг с другом

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев после полуфинального матча турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале признался, что не любит играть с соотечественником Кареном Хачановым.
Теннисист Медведев о матче с Хачановым: нам не нравится играть друг с другом
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Абсолютно не думал о времени, когда мы с Кареном были молоды. Конечно, это особенный матч. До игры я не думал об этом, но быстро понял, что данный поединок — возможность стать первой ракеткой России. Нам обоим не нравится играть друг с другом, поэтому мы ощущали напряжение», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Медведев обыграл Хачанова со счётом 6:1, 7:6 (8:6). В финале он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Медведев выразил уверенность, что может навязать борьбу Надалю в финале турнира ATP в Монреале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить