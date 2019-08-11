Теннисист Медведев о матче с Хачановым: нам не нравится играть друг с другом

Россиянин Даниил Медведев после полуфинального матча турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале признался, что не любит играть с соотечественником Кареном Хачановым.

«Абсолютно не думал о времени, когда мы с Кареном были молоды. Конечно, это особенный матч. До игры я не думал об этом, но быстро понял, что данный поединок — возможность стать первой ракеткой России. Нам обоим не нравится играть друг с другом, поэтому мы ощущали напряжение», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Медведев обыграл Хачанова со счётом 6:1, 7:6 (8:6). В финале он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Медведев выразил уверенность, что может навязать борьбу Надалю в финале турнира ATP в Монреале.