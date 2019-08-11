Медведев верит, что может навязать борьбу Надалю в финале турнира ATP в Монреале

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале, в котором он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
Медведев верит, что может навязать борьбу Надалю в финале турнира ATP в Монреале
  • Reuters

«Сейчас я играю очень хорошо. Я верю, что, если я смогу так играть, Рафе будет нелегко. Это будет большая схватка. Я надеюсь, что смогу справиться», — приводит слова российского теннисиста официальный сайт АТР.

Он отметил, что матчи с такими игроками, как Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович, являются особенными.

«Да, есть какое-то дополнительное давление. В то же время играть такие матчи интересно. Меня не запугать. Я хочу выигрывать каждый матч. Надеюсь, смогу сделать это в воскресенье», — сказал Медведев.

В полуфинале Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова со счётом 6:1, 7:6 (8:6).

Ранее сообщалось, что Медведев станет первой ракеткой России после победы над Хачановым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить