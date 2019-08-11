Медведев верит, что может навязать борьбу Надалю в финале турнира ATP в Монреале
- Reuters
«Сейчас я играю очень хорошо. Я верю, что, если я смогу так играть, Рафе будет нелегко. Это будет большая схватка. Я надеюсь, что смогу справиться», — приводит слова российского теннисиста официальный сайт АТР.
Он отметил, что матчи с такими игроками, как Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович, являются особенными.
«Да, есть какое-то дополнительное давление. В то же время играть такие матчи интересно. Меня не запугать. Я хочу выигрывать каждый матч. Надеюсь, смогу сделать это в воскресенье», — сказал Медведев.
В полуфинале Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова со счётом 6:1, 7:6 (8:6).
Ранее сообщалось, что Медведев станет первой ракеткой России после победы над Хачановым.