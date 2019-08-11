Медведев станет первой ракеткой России после победы над Хачановым
12 августа Медведев, который перед началом турнира находился на девятом месте рейтинга ATP, обойдёт Хачанова, находящегося на восьмой позиции.
Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (8:6) в пользу Медведева.
Этот матч также стал первым в истории турниров серии Masters российским полуфиналом.
В решающей игре Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Ранее Медведев назвал потрясающей свою игру с Хачановым в полуфинале турнира ATP в Монреале.