Медведев станет первой ракеткой России после победы над Хачановым

Даниил Медведев после победы над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале станет первой ракеткой России.

12 августа Медведев, который перед началом турнира находился на девятом месте рейтинга ATP, обойдёт Хачанова, находящегося на восьмой позиции.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (8:6) в пользу Медведева.

Этот матч также стал первым в истории турниров серии Masters российским полуфиналом.

В решающей игре Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Медведев назвал потрясающей свою игру с Хачановым в полуфинале турнира ATP в Монреале.