Медведев станет первой ракеткой России после победы над Хачановым

Короткая ссылка
Даниил Медведев после победы над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале станет первой ракеткой России.

12 августа Медведев, который перед началом турнира находился на девятом месте рейтинга ATP, обойдёт Хачанова, находящегося на восьмой позиции.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (8:6) в пользу Медведева.

Этот матч также стал первым в истории турниров серии Masters российским полуфиналом.

В решающей игре Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Медведев назвал потрясающей свою игру с Хачановым в полуфинале турнира ATP в Монреале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить