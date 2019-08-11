«Зенит» показал, что произошло после попадания Малкома мячом в судью с 40 метров
- РИА Новости
Во втором тайме во время остановки игры Малком отправил мяч с 40 м к месту, где он должен был быть разыгран, и попал в рефери.
Турбин в свою очередь показал бразильцу большой палец вверх.
«Зенит» выложил в Twitter видео, на котором видно, как форвард команды Артём Дзюба обратился к партнёру по команде, показал Малкому невидимую карточку и невидимой ручкой записал нарушение.
Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.
Ранее гендиректор клуба Александр Медведев высказался о желании Кокорина играть за «Зенит» бесплатно.
Шикарный выстрел Малкома увидели все. Настал момент показать #ЧтоБылоДальше 😉 pic.twitter.com/CN7BvrhBiv— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 11, 2019