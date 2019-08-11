«Зенит» показал, что произошло после попадания Малкома мячом в судью с 40 метров

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал видео, на котором видно, что произошло после того, как хавбек команды Малком попал мячом с 40 м в главного арбитра встречи Евгения Турбина во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
«Зенит» показал, что произошло после попадания Малкома мячом в судью с 40 метров
  • РИА Новости

Во втором тайме во время остановки игры Малком отправил мяч с 40 м к месту, где он должен был быть разыгран, и попал в рефери.

Турбин в свою очередь показал бразильцу большой палец вверх.

«Зенит» выложил в Twitter видео, на котором видно, как форвард команды Артём Дзюба обратился к партнёру по команде, показал Малкому невидимую карточку и невидимой ручкой записал нарушение.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0.

Ранее гендиректор клуба Александр Медведев высказался о желании Кокорина играть за «Зенит» бесплатно.

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