Фергюсон объявил открытым сезон охоты на Нурмагомедова и Макгрегора

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон опубликовал фото в социальных сетях, на котором отметил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в качестве своих следующих целей.

AFP

Фото опубликовано в Instagram Фергюсона. На снимке зачёркнуты фотографии уже побеждённых соперников американца, а Макгрегор и Нурмагомедов обведены в круг с подписью: «Сезон охоты». Ранее чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье раскрыл секрет успеха Нурмагомедова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 10 Авг 2019 в 7:01 PDT