Фергюсон объявил открытым сезон охоты на Нурмагомедова и Макгрегора
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон опубликовал фото в социальных сетях, на котором отметил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в качестве своих следующих целей.
Фото опубликовано в Instagram Фергюсона.
На снимке зачёркнуты фотографии уже побеждённых соперников американца, а Макгрегор и Нурмагомедов обведены в круг с подписью: «Сезон охоты».
Ранее чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье раскрыл секрет успеха Нурмагомедова.
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