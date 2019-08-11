Чемпион UFC Кормье раскрыл секрет успеха Нурмагомедова

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе американец Даниэль Кормье рассказал, в чём заключается секрет успеха обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб — просто самый трудолюбивый. Он пришёл совсем молодым, когда не знал английский язык. Он просто смотрел и внимательно наблюдал за моей работой, работой Кейна Веласкеса, Джоша Томпсона, Джона Фитча — всех», — приводит слова спортсмена Yahoo Sports.

По его словам, секрет успеха Нурмагомедова заключается в вере, преданности семье, команде и самому себе. Он также отметил отличные навыки борьбы россиянина.

«Все его человеческие качества подготовили его к тому, чтобы быть особенным настолько, что люди к нему тянутся. Он стал невообразимо яркой звездой», — сказал Кормье.

Нурмагомедов проведёт следующий поединок 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником в титульном бою станет американец Дастин Порье.

Ранее Нурмагомедов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.