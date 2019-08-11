Глава РУСАДА рассказал о передаче данных московской лаборатории в спортивные федерации

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что в настоящий момент происходит передача данных московской антидопинговой лаборатории в спортивные федерации.
Глава РУСАДА рассказал о передаче данных московской лаборатории в спортивные федерации
  • РИА Новости

«Сейчас эти пробы анализируют. Уже передаются результаты в международные федерации. Они ведут своё расследование. И скоро, я думаю, будут выходить первые результаты этой работы», — цитирует Гануса ТАСС.

30 апреля стало известно, что эксперты WADA извлекли 2 262 образца из московской лаборатории, распределённые на пробы А и B, которые были собраны в 4 524 контейнера.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил об оказании активной поддержки РУСАДА.

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