Глава РУСАДА рассказал о передаче данных московской лаборатории в спортивные федерации

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что в настоящий момент происходит передача данных московской антидопинговой лаборатории в спортивные федерации.

«Сейчас эти пробы анализируют. Уже передаются результаты в международные федерации. Они ведут своё расследование. И скоро, я думаю, будут выходить первые результаты этой работы», — цитирует Гануса ТАСС.

30 апреля стало известно, что эксперты WADA извлекли 2 262 образца из московской лаборатории, распределённые на пробы А и B, которые были собраны в 4 524 контейнера.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил об оказании активной поддержки РУСАДА.