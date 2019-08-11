Россиянин Чечун в пятый раз выиграл марафон «Европа — Азия»

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Россиянин Юрий Чечун одержал победу на международном марафоне «Европа — Азия» в Екатеринбурге.
Россиянин Чечун в пятый раз выиграл марафон «Европа — Азия»
  • РИА Новости

Чечун финишировал через 2 часа 21 минуту 24 секунды.

Для 33-летнего спортсмена это уже пятая победа в марафоне.

У женщин первое место заняла Наиля Юламанова.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 4 августа пройдёт полумарафон «Северная столица».

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