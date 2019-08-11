Россиянин Чечун в пятый раз выиграл марафон «Европа — Азия»
Россиянин Юрий Чечун одержал победу на международном марафоне «Европа — Азия» в Екатеринбурге.
- РИА Новости
Чечун финишировал через 2 часа 21 минуту 24 секунды.
Для 33-летнего спортсмена это уже пятая победа в марафоне.
У женщин первое место заняла Наиля Юламанова.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 4 августа пройдёт полумарафон «Северная столица».
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