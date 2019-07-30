В Петербурге 4 августа пройдёт полумарафон «Северная столица»

В Санкт-Петербурге 4 августа состоится полумарафон «Северная столица». Участники смогут пробежать по историческому центру города.

Отмечается, что бегунам будут предложены две дистанции на выбор: 21,1 км и 10 км.

Старт и финиш состоятся на Дворцовой площади — напротив Зимнего дворца, в котором располагается Эрмитаж.

Маршрут соревнований будет проходить в один круг мимо главных символов города — Невского проспекта, Казанского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора.

В рамках полумарафона «Северная столица» также пройдёт благотворительный забег «Достигая цели» на 1520 м.

Все стартовые взносы участников будут переданы в благотворительный фонд «Линия жизни».

В этом году в забеге примут участие действующий чемпион России в марафоне Степан Киселёв, призёр полумарафона «Северная столица» 2018 года Олег Григорьев и призёр Московского полумарафона Искандер Ядгаров.

Впервые на дистанции 21,1 км выступит Владимир Никитин, один из ведущих легкоатлетов страны. Победители и призёры получат кубки, подарки от партнёров и денежные призы. Общая сумма призовых выплат составит 1 млн рублей.

На финише все участники получат медали в обновлённом дизайне. На Дворцовой площади будет оборудована трибуна для зрителей.

Накануне старта — 2 и 3 августа — пройдёт масштабная спортивная выставка.

В прошлом году команда Бегового сообщества впервые провела детские забеги именно в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие вновь пройдёт накануне основного старта — 3 августа. Юные бегуны (от 0 до 14 лет) примут участие в забеге на 400 и 800 метров в зависимости от возраста. Каждый участник получит стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнёров и настоящую медаль на финише.