В Петербурге 4 августа пройдёт полумарафон «Северная столица»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге 4 августа состоится полумарафон «Северная столица». Участники смогут пробежать по историческому центру города.
В Петербурге 4 августа пройдёт полумарафон «Северная столица»
  • @runcomrun
  • Facebook

Отмечается, что бегунам будут предложены две дистанции на выбор: 21,1 км и 10 км.

Старт и финиш состоятся на Дворцовой площади — напротив Зимнего дворца, в котором располагается Эрмитаж.

Маршрут соревнований будет проходить в один круг мимо главных символов города — Невского проспекта, Казанского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора.

В рамках полумарафона «Северная столица» также пройдёт благотворительный забег «Достигая цели» на 1520 м.

Все стартовые взносы участников будут переданы в благотворительный фонд «Линия жизни».

В этом году в забеге примут участие действующий чемпион России в марафоне Степан Киселёв, призёр полумарафона «Северная столица» 2018 года Олег Григорьев и призёр Московского полумарафона Искандер Ядгаров.

Впервые на дистанции 21,1 км выступит Владимир Никитин, один из ведущих легкоатлетов страны. Победители и призёры получат кубки, подарки от партнёров и денежные призы. Общая сумма призовых выплат составит 1 млн рублей.

На финише все участники получат медали в обновлённом дизайне. На Дворцовой площади будет оборудована трибуна для зрителей.

Накануне старта — 2 и 3 августа — пройдёт масштабная спортивная выставка.

В прошлом году команда Бегового сообщества впервые провела детские забеги именно в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие вновь пройдёт накануне основного старта — 3 августа. Юные бегуны (от 0 до 14 лет) примут участие в забеге на 400 и 800 метров в зависимости от возраста. Каждый участник получит стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнёров и настоящую медаль на финише.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить