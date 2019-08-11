СМИ: Икарди хочет в «Ювентус», его жена настаивает на переходе в «Наполи»

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У нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди возникли разногласия с женой и по совместительству агентом Вандой Нарой.

Как сообщает Corriere dello Sport, 26-летний аргентинец склоняется к переходу в «Ювентус». Однако его супруга и по совместительству агент Ванда Нара настаивает на варианте с «Наполи» и торопит неаполитанцев сделать официальное предложение.

В прошлом сезоне Икарди провёл за «Интер» 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что новичок «Интера» Лукаку взял номер экс-капитана команды Икарди.

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