СМИ: Икарди хочет в «Ювентус», его жена настаивает на переходе в «Наполи»

У нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди возникли разногласия с женой и по совместительству агентом Вандой Нарой.

Как сообщает Corriere dello Sport, 26-летний аргентинец склоняется к переходу в «Ювентус». Однако его супруга и по совместительству агент Ванда Нара настаивает на варианте с «Наполи» и торопит неаполитанцев сделать официальное предложение.

В прошлом сезоне Икарди провёл за «Интер» 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что новичок «Интера» Лукаку взял номер экс-капитана команды Икарди.