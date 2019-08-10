Мещеряков заявил, что трансферная кампания «Локомотива» ещё не завершена

Председатель совета директоров клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Анатолий Мещеряков намекнул, что клуб может приобрести игроков до закрытия летнего трансферного окна.

«Трансферная кампания «Локомотива» не завершена. Она закончится в конце августа. Относительно правила, что клуб не подписывает футболистов старше 25 лет: для любого правила можно сделать исключение. Однако это не относится к какому-либо конкретному игроку», — заявил Мещеряков в «Чемпионату».

После четырёх туров «Локомотив» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, имея семь набранных очков. В пятом туре железнодорожники дома сыграют с «Уралом».

Ранее сообщалось, зачем «Локомотиву» покупать нападающего Николая Комличенко.