СМИ: «Бавария» арендует у «Интера» полузащитника сборной Хорватии Перишича

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Немецкий футбольный клуб «Бавария» арендует у итальянского «Интера» хорватского полузащитника Ивана Перишича на сезон-2019/20.
СМИ: «Бавария» арендует у «Интера» полузащитника сборной Хорватии Перишича
  • © STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL, www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт Football-Italia.net со ссылкой на ряд итальянских СМИ.

Отмечается, что за аренду Перишича действующий чемпион Германии заплатит «Интеру» примерно €5 млн, а сделка будет предусматривать возможность выкупа «Баварией» контракта футболиста за €20 млн следующим летом. Официально о трансфере будет объявлено после того, как хорват пройдёт медосмотр в стане мюнхенского клуба.

В минувшем сезоне 30-летний Перишич принял участие в 45 официальных матчах «Интера» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что французский «Монако» заинтересован в приобретении Перишича.

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