СМИ: «Бавария» арендует у «Интера» полузащитника сборной Хорватии Перишича
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Об этом сообщает сайт Football-Italia.net со ссылкой на ряд итальянских СМИ.
Отмечается, что за аренду Перишича действующий чемпион Германии заплатит «Интеру» примерно €5 млн, а сделка будет предусматривать возможность выкупа «Баварией» контракта футболиста за €20 млн следующим летом. Официально о трансфере будет объявлено после того, как хорват пройдёт медосмотр в стане мюнхенского клуба.
В минувшем сезоне 30-летний Перишич принял участие в 45 официальных матчах «Интера» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что французский «Монако» заинтересован в приобретении Перишича.