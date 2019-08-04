СМИ: «Монако» заинтересован в приобретении футболиста «Интера» Перишича
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Как сообщает Tuttosport, Перишич является главной трансферной целью монегасков, поскольку форвард команды Радамель Фалькао намерен покинуть команду этим летом.
Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте недоволен игрой Перишича и уже сообщил хавбеку, что не рассчитывает на него. Сам футболист хотел бы уйти в клуб Английской премьер-лиги, но готов рассмотреть и предложения из других чемпионатов.
В минувшем сезоне Перишич сыграл 45 матчей за «Интер», забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным выиграл предсезонный турнир.