СМИ: «Монако» заинтересован в приобретении футболиста «Интера» Перишича

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Футбольный клуб «Монако» интересуется полузащитником сборной Хорватии и миланского «Интера» Иваном Перишичем.
СМИ: «Монако» заинтересован в приобретении футболиста «Интера» Перишича
  • Reuters

Как сообщает Tuttosport, Перишич является главной трансферной целью монегасков, поскольку форвард команды Радамель Фалькао намерен покинуть команду этим летом.

Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте недоволен игрой Перишича и уже сообщил хавбеку, что не рассчитывает на него. Сам футболист хотел бы уйти в клуб Английской премьер-лиги, но готов рассмотреть и предложения из других чемпионатов.

В минувшем сезоне Перишич сыграл 45 матчей за «Интер», забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным выиграл предсезонный турнир.

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