СМИ: «Монако» заинтересован в приобретении футболиста «Интера» Перишича

Футбольный клуб «Монако» интересуется полузащитником сборной Хорватии и миланского «Интера» Иваном Перишичем.

Как сообщает Tuttosport, Перишич является главной трансферной целью монегасков, поскольку форвард команды Радамель Фалькао намерен покинуть команду этим летом.

Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте недоволен игрой Перишича и уже сообщил хавбеку, что не рассчитывает на него. Сам футболист хотел бы уйти в клуб Английской премьер-лиги, но готов рассмотреть и предложения из других чемпионатов.

В минувшем сезоне Перишич сыграл 45 матчей за «Интер», забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным выиграл предсезонный турнир.