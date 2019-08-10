СМИ сообщили об интересе «Локомотива» к экс-игроку «Баварии» Рибери
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- globallookpress.com
Об этом сообщает издание L’Equipe.
Отмечается, что представители железнодорожников ведут переговоры с агентами футболиста, интерес к которому проявляет также голландский ПСВ.
Рибери прекратил сотрудничество с немецкой «Баварией», цвета которой он защищал с 2007 года по окончание сезона-2018/19. В составе мюнхенского коллектива полузащитник девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны и выигрывал Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Рибери отклонил предложение о переходе в «Монако».