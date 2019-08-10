СМИ сообщили об интересе «Локомотива» к экс-игроку «Баварии» Рибери

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Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» входит в число претендентов на 36-летнего французского полузащитника Франка Рибери, пребывающего в статусе свободного агента.
СМИ сообщили об интересе «Локомотива» к экс-игроку «Баварии» Рибери
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Об этом сообщает издание L’Equipe.

Отмечается, что представители железнодорожников ведут переговоры с агентами футболиста, интерес к которому проявляет также голландский ПСВ.

Рибери прекратил сотрудничество с немецкой «Баварией», цвета которой он защищал с 2007 года по окончание сезона-2018/19. В составе мюнхенского коллектива полузащитник девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны и выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Рибери отклонил предложение о переходе в «Монако».

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