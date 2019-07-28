СМИ: Рибери отказался стать футболистом «Монако»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Франк Рибери отказался переходить в «Монако».

Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, хавбек отказался от предложения монегасков, так как в Лиге 1 он хочет играть только за «Марсель», за который уже выступал ранее.

Рибери покинул «Баварию» этим летом после 12 лет в клубе. С 2007 года он сыграл 425 матчей в составе мюнхенцев, забил 124 мяча и отдал 182 результативные передачи. В общей сложности он выиграл с командой 24 трофея, среди которых Лига чемпионов сезона-2012/13.

Ранее «Монако» подписал контракт с вратарём «Монпелье» Бенжаменом Лекомтом.