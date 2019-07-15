«Монако» подписал контракт с вратарём «Монпелье»

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Футбольный клуб «Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Бенжамена Лекомта.
«Монако» подписал контракт с вратарём «Монпелье»
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Как сообщает пресс-служба монегасков, соглашение с игроком рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне Лекомт сыграл 38 матчей и пропустил 43 мяча.

Ранее «Монако» с Головиным проиграл «Лозанне» в контрольном матче.

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