«Монако» подписал контракт с вратарём «Монпелье»
- @MontpellierHSC
Как сообщает пресс-служба монегасков, соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
В минувшем сезоне Лекомт сыграл 38 матчей и пропустил 43 мяча.
Ранее «Монако» с Головиным проиграл «Лозанне» в контрольном матче.
🧤 L’AS Monaco 🇲🇨 est heureux d’annoncer l’arrivée de @Benj_Lecomte 🇫🇷 en provenance de Montpellier. Le gardien de but s’engage pour 5⃣ saisons.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 15, 2019
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