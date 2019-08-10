В СБР ответили на заявление Шипулина о запугивании спортсменов

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков отреагировал на заявление олимпийского чемпиона Антона Шипулина о запугивании спортсменов в ситуации с подписанием контрактов.

«Шипулин, конечно, — уважаемый спортсмен. Но он договор-то не читал. Даже те спортсмены, которые подписали, не читали. А Шипулин тем более. К сожалению», — цитирует представителя СБР РИА Новости.

По словам Голикова, он относится к Шипулину с большим уважением и призывает спортсменов к конструктивному диалогу.

«Любой спортсмен сборной может приехать в СБР и конструктивно обсудить условия», — добавил он.

Ранее в СБР назвали «очень завышенными» финансовые требования российских спортсменов.