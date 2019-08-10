В СБР назвали «очень завышенными» финансовые требования российских спортсменов

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал, какую сумму организация заплатит российскому спортсмену за победу на этапе Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20.
В СБР назвали «очень завышенными» финансовые требования российских спортсменов
  • РИА Новости

«Я не выдам большой тайны, если скажу, что за победу на этапе Кубка мира СБР обязуется выплатить 150 тыс. рублей. IBU платит примерно в семь раз больше. Ну так у нас денег сейчас почти нет, сами знаете, какая финансовая ситуация сложилась в СБР не по нашей вине. Другой вопрос, что если мы что-то пообещали, то точно заплатим», — цитирует представителя СБР РИА Новости.

По словам Голикова, российские биатлонисты выдвигают «очень завышенные» финансовые требования к организации.

«Пусть выиграют хотя бы одну гонку на этапе Кубка мира — и тогда получат серьёзную сумму. Но пока они занимают сороковые места, думаю, с деньгами у них будет туго», — добавил он.

Ранее в СБР прокомментировали ситуацию с контрактом лидера сборной России по биатлону Александра Логинова.

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