В СБР назвали «очень завышенными» финансовые требования российских спортсменов

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал, какую сумму организация заплатит российскому спортсмену за победу на этапе Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20.

«Я не выдам большой тайны, если скажу, что за победу на этапе Кубка мира СБР обязуется выплатить 150 тыс. рублей. IBU платит примерно в семь раз больше. Ну так у нас денег сейчас почти нет, сами знаете, какая финансовая ситуация сложилась в СБР не по нашей вине. Другой вопрос, что если мы что-то пообещали, то точно заплатим», — цитирует представителя СБР РИА Новости.

По словам Голикова, российские биатлонисты выдвигают «очень завышенные» финансовые требования к организации.

«Пусть выиграют хотя бы одну гонку на этапе Кубка мира — и тогда получат серьёзную сумму. Но пока они занимают сороковые места, думаю, с деньгами у них будет туго», — добавил он.

Ранее в СБР прокомментировали ситуацию с контрактом лидера сборной России по биатлону Александра Логинова.