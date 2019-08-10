В СБР прокомментировали ситуацию с контрактом лидера сборной России Логинова

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг лидера мужской сборной страны Александра Логинова, не подписавшего контракт о сотрудничестве с организацией.
В СБР прокомментировали ситуацию с контрактом лидера сборной России Логинова
  • © JOHAN AXELSSON
  • globallookpress.com

«Мы ему ничего не должны. И он нам ничего не должен! Он пройдёт осенью отбор в команду, так? Попадёт, скорее всего. И будет бегать на этапах Кубка мира, но без контракта. Это значит, что мы ему ничего не должны. Ни экипировку, ни патроны, ни лыжи. Ничего. И он нам ничего не должен. Так пусть бегает, ради бога! Молодец», — цитирует представителя СБР РИА Новости.

По словам Голикова, в случае если Логинов не подпишет контракт с СБР, организацию не будут заботить вопросы экипировки спортсмена.

«А этого я не знаю. На каких лыжах он будет бегать и в какой шапке. Думаю, что он должен будет сам их купить. Приведу характерный пример, очень яркий. Есть такой вид спорта — теннис. У теннисистов — любых, великих и невеликих, — всё за свой счёт», — добавил он.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин выразил мнение, что СБР запугивает спортсменов в ситуации с контрактами.

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