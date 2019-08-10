Путин поздравил россиян с Днём физкультурника
- РИА Новости
Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.
«Многие поколения прославленных атлетов, бравших старт в массовом спорте, вписали яркие страницы в летопись нашего Отечества. Их блистательные победы имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, вдохновляют молодёжь на занятия спортом и активный досуг, заряжают её верой в собственные силы», — отметил президент.
По словам Путина, в последние годы в России уделяется серьёзное внимание созданию доступной и качественной спортивной инфраструктуры.
«И, конечно, в числе наших главных приоритетов — развитие спорта высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов», — добавил он.
Ранее Путин поздравил российских пловцов с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта.