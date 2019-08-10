Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём физкультурника, который отмечается в 80-й раз.

Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Многие поколения прославленных атлетов, бравших старт в массовом спорте, вписали яркие страницы в летопись нашего Отечества. Их блистательные победы имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, вдохновляют молодёжь на занятия спортом и активный досуг, заряжают её верой в собственные силы», — отметил президент.

По словам Путина, в последние годы в России уделяется серьёзное внимание созданию доступной и качественной спортивной инфраструктуры.

«И, конечно, в числе наших главных приоритетов — развитие спорта высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов», — добавил он.

Ранее Путин поздравил российских пловцов с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта.