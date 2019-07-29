Путин поздравил пловцов Ефимову, Чупкова и Рылова с золотыми медалями ЧМ
- РИА Новости
«Вы вновь продемонстрировали свой огромный победный потенциал. В напряжённой борьбе с титулованными соперниками первыми пришли к финишу и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта», — говорится в поздравительной телеграмме.
Антон Чупков победил на дистанции 200 м брассом, установив новый мировой рекорд. Ефимова стала чемпионкой мира в аналогичном заплыве у женщин. Рылов стал победителем мирового первенства на дистанции 200 м на спине.
Ранее сообщалось, что Денис Мантуров поздравил российских пловцов с успешным выступлением на ЧМ.