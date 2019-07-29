Путин поздравил пловцов Ефимову, Чупкова и Рылова с золотыми медалями ЧМ

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Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов Юлию Ефимову, Антона Чупкова и Евгения Рылова с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Путин поздравил пловцов Ефимову, Чупкова и Рылова с золотыми медалями ЧМ
  • РИА Новости

«Вы вновь продемонстрировали свой огромный победный потенциал. В напряжённой борьбе с титулованными соперниками первыми пришли к финишу и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта», — говорится в поздравительной телеграмме.

Антон Чупков победил на дистанции 200 м брассом, установив новый мировой рекорд. Ефимова стала чемпионкой мира в аналогичном заплыве у женщин. Рылов стал победителем мирового первенства на дистанции 200 м на спине.

Ранее сообщалось, что Денис Мантуров поздравил российских пловцов с успешным выступлением на ЧМ.

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