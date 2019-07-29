Мантуров поздравил российских пловцов с успешным выступлением на ЧМ

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Председатель высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, а также министр промышленности и торговли России Денис Мантуров поздравил национальную сборную по плаванию успешным выступлением на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Мантуров поздравил российских пловцов с успешным выступлением на ЧМ
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с успешным выступлением на чемпионате мира FINA по водным видам спорта 2019 года в Кванджу», — приводит слова председателя пресс-служба Минпромторга.

Он отметил, что выступление в Южной Корее стало лучшим в истории российского плавания и особенно отметил вклад в успех национальной команды золотых медалистов Антона Чупкова, Юлии Ефимовой и Евгения Рылова.

«В предолимпийский год сборная показала огромный потенциал и готовность к завоеванию медалей самого высокого достоинства», — подчеркнул Мантуров.

Всего на ЧМ российские спортсмены завоевали 30 медалей — 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых.

Ранее сообщалось, что россияне заняли третье место в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта.

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