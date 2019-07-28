Россияне заняли третье место в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта
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- РИА Новости
На завершившемся чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в южнокорейском Кванджу, сборная России завоевала 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых. Этот результат позволил российским спортсменам занять третье место в медальной гонке.
Победу в общем зачёте стран одержала сборная Китая, второе место — у американских спортсменов.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 х 100 м на ЧМ по водным видам спорта.