Экс-игрок сборной Испании Адурис завершит карьеру по окончании сезона-2019/20

Бывший игрок сборной Испании по футболу Ариц Адурис завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2019/20.

Об этом футболист рассказал в интервью официальному сайту «Атлетика» из Бильбао, цвета которого он защищает на клубном уровне.

В составе коллектива из страны басков 38-летний нападающий провёл значительную часть своей профессиональной карьеры и с 171 забитым мячом в активе является третьим бомбардиром в истории клуба после Тельмо Сарры и Даниэля Руиса.

Кроме того, в послужном списке Адуриса значатся 16 матчей за национальную сборную Испании, с которой он принимал участие в чемпионате Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Уругвая по футболу Диего Форлан объявил о завершении карьеры.