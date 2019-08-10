Экс-игрок сборной Испании Адурис завершит карьеру по окончании сезона-2019/20

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Бывший игрок сборной Испании по футболу Ариц Адурис завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2019/20.
Экс-игрок сборной Испании Адурис завершит карьеру по окончании сезона-2019/20
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом футболист рассказал в интервью официальному сайту «Атлетика» из Бильбао, цвета которого он защищает на клубном уровне.

В составе коллектива из страны басков 38-летний нападающий провёл значительную часть своей профессиональной карьеры и с 171 забитым мячом в активе является третьим бомбардиром в истории клуба после Тельмо Сарры и Даниэля Руиса.

Кроме того, в послужном списке Адуриса значатся 16 матчей за национальную сборную Испании, с которой он принимал участие в чемпионате Европы 2016 года.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Уругвая по футболу Диего Форлан объявил о завершении карьеры.

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