Лучший футболист ЧМ-2010 Форлан объявил о завершении карьеры.

«Не хотел, чтобы это время пришло, хотя знал, что оно настанет. Я решил завершить профессиональную карьеру. Это далось мне очень нелегко», — приводит слова Форлана AS.

На протяжении карьеры 40-летний форвард выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер» и другие. Последним клубом Форлана стал гонконгский «Китчи».

В его активе шесть европейских клубных трофеев. С МЮ он выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, с «Вильярреалом» стал обладателем Кубка Интертото, а с «Атлетико» выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Уругвая Форлан сыграл 112 матчей, завоевал золото и бронзу Кубка Америки, а на чемпионате мира 2010 помог команде занять четвёртое место, став лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира, прошедшего в ЮАР.

Ранее сообщалось, что «Дерби Каунти» объявил о переходе Уэйна Руни.