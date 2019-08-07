Лучший футболист ЧМ-2010 Форлан объявил о завершении карьеры

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Лучший футболист ЧМ-2010 Форлан объявил о завершении карьеры.
Лучший футболист ЧМ-2010 Форлан объявил о завершении карьеры
  • Reuters

«Не хотел, чтобы это время пришло, хотя знал, что оно настанет. Я решил завершить профессиональную карьеру. Это далось мне очень нелегко», — приводит слова Форлана AS.

На протяжении карьеры 40-летний форвард выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер» и другие. Последним клубом Форлана стал гонконгский «Китчи». 

В его активе шесть европейских клубных трофеев. С МЮ он выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, с «Вильярреалом» стал обладателем Кубка Интертото, а с «Атлетико» выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Уругвая Форлан сыграл 112 матчей, завоевал золото и бронзу Кубка Америки, а на чемпионате мира 2010 помог команде занять четвёртое место, став лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира, прошедшего в ЮАР.

Ранее сообщалось, что «Дерби Каунти» объявил о переходе Уэйна Руни.

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